Lazio-miskoop Muriqi op weg naar Club?

Hij meet 1m94 en weegt 92 kilogram. Vedat Muriqi, straks mogelijk de tweede aanvaller in enkele dagen tijd die Club Brugge komt versterken. De Kosovaarse spits van Lazio is overbodig bij de Romeinse club, bij wie hij na een uitleenbeurt van zes maanden aan Mallorca is teruggekeerd.

Vraag is in hoeverre Muriqi, die met Lazio in de Champions League tegen Club speelde, een meerwaarde kan zijn voor blauw-zwart. Na twee geslaagde seizoenen in Turkije scoorde hij in anderhalf seizoen Lazio slechts één keer in 38 wedstrijden. Dit terwijl de Serie A-club in 2020 bijna twintig miljoen euro neertelde voor de Albanese Kosovaar. Een bedrag waar Lazio nog een deeltje van hoopt te recupereren.