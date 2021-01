Lang blijft maar gaan, hallo Frank de Boer? “Het grote Oranje is een jongensdroom”

“Zo ver is het nog niet”, lachte Lang. “Ik doe mijn best - het is nog even vooraleer de volgende interlandbreak eraan komt (maart, red.). Het is wel mijn droom, dat klopt, maar het is nog lang niet zover. Ik werk gewoon verder. Het gaat goed, in België heb ik ook niet zoveel afleiding als in Nederland (grijnst). In maart is er naast die interlands (tegen Turkije, Letland en Gibraltar, red.) ook het EK met Jong Oranje. Dat is ook heel mooi. Welke ik verkies? Het grote Oranje is een jongensdroom - ik zie wel welke van de twee het wordt. Blijven presteren is wat ik moet doen. Alles op het gevoel en niet teveel nadenken”.