Landskampioen Club begint er weer aan: Vormer en co hernemen met medische tests

Club Brugge Marc Degryse vindt Club de verdiende kampioen en gooit pluim naar Clement: “Hij had het bij het rechte eind”

21 mei Club Brugge is opnieuw kampioen in de Jupiler Pro League. Onze analist Marc Degryse in drie thema’s over de titel. “De ploegtactiek moet je beste spelers helpen uitblinken en dat is op Anderlecht gelukt. Club heeft zich zo weer wat naar het niveau van de reguliere competitie kunnen hijsen.”