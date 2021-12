“Laat het nu eens stáán”: ex-Clubspelers Leekens, Borkelmans en Vande Walle over de defensieve zorgen van Club

De nul is heilig, maar voor Club Brugge intussen een ‘mission impossible’. Met 25 tegengoals in de laatste 8 wedstrijden - en intussen 48 tegengoals dit seizoen - is alle defensieve stabiliteit zoek. Nochtans dé basis voor de laatste landstitels. Op PSG kan je er onder alle omstandigheden vier om de oren krijgen, maar ook in eigen land is het achterin een zeef. Drie doorwinterde defensieve krachten gaan op zoek naar verklaringen en oplossingen. “De voorbije matchen is het probleem enorm komen bovendrijven,” zag ook Vital Borkelmans, jarenlang sterkhouder als linksachter bij Club. “Ik dacht… ‘Oei oei, hier klopt iets niet’. Telkens er een aanval komt, dan is het bibberen. De onzekerheid slaat keer op keer toe. En dat heeft voor mij maar één reden, namelijk dat er té veel gewisseld wordt.”