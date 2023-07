Kwalificatie lijkt nu al binnen voor Club na makkelijke 3-0 overwinning, nieuwkomer Vetlesen maakt indruk met geweldige goal

KIJK. Club Brugge gaat zonder problemen voorbij Aarhus

De zenuwen stonden toch strak gespannen bij Club Brugge. Eind juli al Europees in actie - dan nog in de Conference League. Dat mócht niet foutlopen. Aarhus, het nummer drie uit de Deense competitie, kondigde zich aan als een stugge tegenstander, maar mocht nooit een probleem vormen voor Club. Lichtjaren verschil in Europese ervaring en marktwaarde.

Ondanks de slechte generale repetitie in de Brugse Metten begon blauw-zwart snedig aan zijn eerste match met inzet. Vanaken miste al na twee minuten een dot van een kans, ook Buchanan liet de openingstreffer liggen. Derde keer, goeie keer, want na amper tien minuten haalde Buchanan dan toch de trekker over. 1-0, keihard in het dak van het doel, getekend TJ Buchanan. Sterke wedstrijd van de Canadees.

KIJK. Buchanan verzilvert sterke start

Club behield de controle over de wedstrijd, maar liet Aarhus naarmate de eerste helft vorderde toch wat opzetten. Mignolet kwam echter nooit in de problemen. Na rust kwam Club even scherp uit de kleedkamer als in de eerste helft. En ook nu verzilverde blauw-zwart die sterke start. Rits scoorde met een fraai afstandsschot. Aarhus dan al in de touwen.

KIJK. Mats Rits verdubbelt de score

De ingevallen Hugo Vetlesen gaf ook nog zijn visitekaartje af - knappe volley voor de 3-0. Ondertussen kon Simon Mignolet zijn handschoenen al proper terug in de kast leggen. De doelman moest geen enkele keer redding brengen. De terugmatch in Denemarken is nu al volledig overbodig. Club mag zich zo goed als zeker al opmaken voor de derde voorronde van de Conference League, waarin het het Ierse Dundalk of Akureyri uit IJsland treft. Deila en de zijnen trekken ook met vertrouwen naar hun competitieopener tegen KV Mechelen van zondag.

KIJK. Vetlesen beslist wedstrijd met weergaloze knal

Hans Vanaken: “We waren heel de wedstrijd dominant, het moest meer zijn dan 3-0" Kapitein Hans Vanaken was tevreden na afloop. “We hadden een juiste focus op de wedstrijd. Aarhus kwam niet in de wedstrijd, wij waren dominant. Het moest zelfs meer zijn dan 3-0. Dit is een prestatie waar we op kunnen bouwen. Ik heb nog nooit een 3-0-voorsprong weggegeven in mijn carrière en dat is ook niet de bedoeling. We mogen hen in de terugmatch niet het gevoel geven dat er nog iets mogelijk is.” KIJK. Hans Vanaken: “Dit is een prestatie waar we op kunnen bouwen”

Hugo Vetlesen: “Wat een fans en wat een sfeer, dit was de best mogelijke start” “Wat een fans, wat een sfeer”, reageerde Vetlesen achteraf. “Mijn gevoel bij die goal? Da’s het beste gevoel dat je kan beleven als voetballer. Dit is de best mogelijke start van mijn avontuur hier” Met Ronny Deila heeft Vetlesen een landgenoot als coach bij Club. Dat helpt bij z’n integratie, zegt hij. “Maar eigenlijk is de hele groep geweldig geweest. Ze hebben me heel warm ontvangen hier. Op het veld loopt het daardoor goed. De coach verwacht gewoon dat ik mezelf ben, dat ik doe waar ik het best in ben: voetballen.” KIJK. Vetlesen: “Dit is de best mogelijke start van mijn avontuur hier”

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen! Club wint makkelijk met 3-0 Club Brugge is goed begonnen aan zijn Europese campagne. Het Deense Aarhus bleek geen partij voor blauw-zwart. Buchanan, Rits en Vetlesen zorgden voor de goals. Andreas Skov Olsen wordt vervangen door Casper Nielsen Applausvervanging voor Skov Olsen. Casper Nielsen lost hem af voor de slotminuten. Thiago verdient een doelpunt Thiago blijft zoeken naar een doelpunten. Deze keer wordt zijn kopbal gestuit door doelman Hansen. De Braziliaan verdient stilaan een doelpunt. Wedstrijd is gespeeld Het Brugse publiek kraait van plezier. De bal blijft in de ploeg en de Denen zijn niet in staat om ook maar voor één dreiging te zorgen. Magnus Knudsen wordt vervangen door Frederik Brandhof 3-0 GOAL. Vetlesen met weergaloze knal Wow! Wat een binnenkomer! Vetlesen staat nog maar net op het veld en pakt al uit met een weergaloos doelpunt. De Noor neemt de bal uitstekend op de slof. De Deense doelman heeft geen verhaal. Wat een goal. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Antonio Nusa wordt vervangen door Michal Skóras Tajon Buchanan wordt vervangen door Denis Odoi Mats Rits wordt vervangen door Hugo Vetlesen Maxim De Cuyper wordt vervangen door Bjorn Meijer Vier wissels bij Club Brugge Terwijl het tempo wat gaan liggen is, voert Deila nu toch enkele wissels door. Vier tegelijk zelfs. Meijer, Vetlesen, Odoi en Skoras komen in de ploeg voor Buchanan, Rits, Nusa en De Cuyper. Voor Skoras en Vetlesen is het hun eerste officiële wedstrijd in blauw-zwarte kleuren. Felix Beijmo wordt vervangen door Michael Akoto Nog geen wissels bij Club Aarhus heeft ondertussen al drie wissels doorgevoerd. Bij Club Brugge houdt Ronny Deila nog altijd vast aan zijn basisploeg. De Cuyper dicht bij derde Club Brugge blijft op zoek gaan naar doelpunten. De derde hangt nu echt in de lucht. De Cuyper dribbelt het strafschopgebied binnen, maar kan net niet afwerken. Nusa en Vanaken nét niet Club Brugge blijft aandringen. Eerst komt Nusa goed naar binnen, maar Hansen tikt in hoekschop. Op die hoekschop kan Vanaken koppen, maar Hansen is opnieuw bij de les. Driedubbele wissel bij Aarhus Uwe Rösler, de coach van Aarhus, ziet dat zijn ploeg de speelbal aan het worden is van blauw-zwart. Hij grijpt in met drie wissels. Ondermeer Kristensen wordt uit zijn lijden verlost. Gift Links wordt vervangen door Eric Kahl Tobias Bech wordt vervangen door Mikkel Duelund Mads Emil Madsen wordt vervangen door Jacob Andersen

