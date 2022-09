KV Mechelen wou Ruud Vormer, die naar Turkije of woestijn kan

Deadline day in België, al zal die niet veel veranderen aan de status van Ruud Vormer. Dat had gekund - KV Mechelen toonde de voorbije weken immers interesse in de Nederlander. Coach Danny Buijs had Vormer er graag bij gewild, maar tot een akkoord tussen alle partijen kwam het uiteindelijk niet. De Mechelaars zijn op zoek naar bijkomende versterking op het middenveld, terwijl Vormer overbodig is bij Club. De Nederlander gaf evenwel de ganse zomer aan dat hij eerder een exotische bestemming of blijven bij blauw-zwart boven een andere ploeg uit onze competitie of een terugkeer naar Nederland verkiest.