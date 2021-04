Krijgt Club Brugge toch een kampioenenfeest(je) met supporters?

De Pro League had vorige maand nogmaals gezegd dat het tijdens de play-offs de stadions graag opnieuw gedeeltelijk wilde vullen. In Nederland vonden al verschillende soortgelijke testevents plaats. Deelnemers moeten daar zelftests afnemen voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. De eerste resultaten zijn eerder positief.

Toch is de kans eerder klein dat de stadionpoorten in België dit seizoen nog openen voor supporters. Deze week buigt de overheid zich over het kader voor dergelijke testevents. Organisaties die zo’n evenement willen organiseren, kunnen dat tot 29 april melden. Maar de taskforce zal pas op 10 mei beslissen wie er aan de voorwaarden voldoet en dus publiek mag ontvangen. Op dat moment zijn er al twee van de zes speeldagen achter de rug. En dan moet de praktische uitwerking nog beginnen. Too little, too late.

Binnen de Pro League bekijkt men wel of het voor de kampioen mogelijk is om een feest(je) te organiseren voor en met zijn supporters. Het zal de titelviering inschrijven als een potentieel testevent.

Club Brugge, dat met een voorsprong van 8 punten erg dicht bij de titel staat, heeft volgens onze informatie ook al voorzichtige plannen in die richting. Maar het wil het vel van de beer niet verkopen voor die geschoten is. Het Brugs stadsbestuur hoorde nog niets van blauw-zwart. Als de vraag er komt, zal de stad wel haar best doen om te faciliteren.

In en rond Jan Breydel zou blauw-zwart in een gecontroleerde omgeving en in de buitenlucht supporters kunnen ontvangen. Een vol stadion lijkt gezien de besmettingscijfers onhaalbaar. Maar de protocollen voor een bezetting van zo’n dertig procent (9.200 supporters) liggen al maanden klaar. Die protocollen zouden in principe ook perfect kunnen dienen voor een titelfeest. Buiten het stadion kunnen ook terrassen aangelegd worden. Zo’n georganiseerde viering zou ook veiliger zijn dan een spontane supportersbijeenkomst zoals deze maand het geval was in Nederland toen Cambuur promoveerde naar de hoogste afdeling.

Al zal er natuurlijk eerst en vooral een groen licht van de taskforce moeten komen.

Vorig jaar organiseerde blauw-zwart nog een volledig digitale viering — met dj’s — voor zijn coronatitel.

