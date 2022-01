Kleedkamer lovend over Schreuder die bij eerste optreden gelijkspeelt, Mignolet: “Een nieuwe sfeer, een nieuw elan: dat hadden we nodig”

Het is wat het is zo’n oefenmatch. Grote conclusies mag je daar nooit uit trekken.

Club maakt dezer dagen namelijk een doorstart. Met nieuwe accenten – gedaan met die lange ballen. Met andere invullingen ook – De Ketelaere speelde (sterk) als ’10’, in de rug van Dost. En met nieuwe kansen voor sommige jongens. De ene greep die, zoals de 16-jarige Antonio Nusa, op zijn rechterflank. Onthoud die naam. Andere(n) dan weer niet – Maouassa en Otasowie bleven onder de norm.

Om maar te zeggen: Alfred Schreuder is na zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Club toch een stuk wijzer geworden.

Volledig scherm © Photo News

Hij moet nu hopen dat Feyenoord zaterdag zijn belofte nakomt en ondanks het annuleren van hun trainingskamp toch naar Marbella afreist voor een nieuwe test. Benieuwd of De Ketelaere – die meermaals voor gevaar zorgde – dan wederom als aanvallende middenvelder zal worden uitgespeeld. Want met Vanaken – die voor rust op ‘de 10’ stond –, Vormer, Rits en Balanta wordt het dan nog meer drummen. Die laatste bleef de voorbije dagen trouwens weg van de groep na een hoogrisicocontact.

De filosofie van Schreuder wordt alvast met de dag duidelijker. Hij wil het tempo en de intensiteit omhoog. Verlangt omzeggens altijd de voetballende oplossing, in plaats van een verticale bal van pakweg veertig meter. In combinatie met hoog druk zetten. “We hebben ook veel jongens lopen die de bal hoog wíllen veroveren, en wíllen voetballen. Daarom kan dit zeer goed lukken. Zijn aanpak past bij deze groep”, aldus Simon Mignolet, die zich in de eerste helft onderscheidde met twee cruciale reddingen.

Hij is in elk geval – net als nog een pak spelers, afgaand op enkele echo’s uit de kleedkamer – zeer te spreken over de eerste inbreng van Schreuder. “Hij heeft al heel wat tactische dingen aangepast en aangehaald wat we nog kunnen verbeteren naar de toekomst toe. Als groep. Niet zozeer als individuen.”

Volledig scherm © Photo News

De trainerswissel zorgt bovendien voor “een fris gemoed”, vindt Mignolet. “Voor een nieuwe vibe die er voor kan zorgen dat we als spelersgroep de boost krijgen die we nodig hebben. Kijk, nieuwe gezichten, een nieuw elan en een nieuwe sfeer: dat is dat we nodig hadden.” Een mening die breedgedragen is binnen Club. Het was tijd voor iets anders, wil blauw-zwart voor het derde jaar op rij kampioen worden.

Voor alle duidelijkheid: Schreuder is niet het type dat schreeuwt langs de lijn. Of gekke gebaren begint te maken. Hij stuurt rustig bij waar nodig. Verbaal of expressief. Na afloop, bij het verlaten van het veld, fluisterde hij De Ketelaere nog even wat dingen in – typerend voor zijn karakter.

Philippe Clement was dan al voorgesteld als de nieuwe coach van AS Monaco. “Hij heeft ons bedankt in een bericht”, gaf Mignolet nog mee. “We hebben de voorbije jaren goed samengewerkt, met hem en met zijn staf. Veel successen behaald ook. Het is altijd spijtig als zoiets gebeurt, maar dit maakt deel uit van het voetbal. En het is iets wat we nodig hadden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we de komende dagen nog stappen zullen zetten.”

En nu maar hopen dat Feyenoord in Marbella geraakt…

Volledig scherm © Photo News

Opstelling Club voor rust:

Mignolet - Persyn, Hendry, Nsoki, Maouassa - Rits, Vormer, Vanaken - Buchanan, Perez, Sandra

Opstelling Club na rust:

Shinton - Mata, Mechele, Ricca, Sobol - Otasowie, Audoor, De Ketelaere - Nusa, Lang, Dost

Simon Mignolet na oefenduel:

Ben jij een echt voetbaldier? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Simon Mignolet. © BELGA