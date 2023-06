KIJK. Mos op de muren, beton dat loskomt, elektriciteitskabels die blootliggen: zo aftands is het stadion van Club Brugge

Voor Bart Verhaeghe is het bestaande Jan Breydelstadion al vele jaren een doorn in het oog. Sinds hij in eind 2012 de club overnam, wil hij een nieuw stadion bouwen, maar dat dossier lijkt eindeloos aan te slepen. Intussen is het stadion zo aftands dat het in 2024 mogelijk niet meer aan de UEFA-normen voldoet en Club Brugge moet uitwijken voor Europees voetbal. En daar valt, afgaande op de foto’s, wel wat voor te zeggen.

Voor alle duidelijkheid: instortgevaar dreigt er niet. Club Brugge waakt over de veiligheid van de dragende structuren, maar aan de moderne noden voldoet het Jan Breydelstadion - bouwjaar 1976 - al lang niet meer. In de zomer van 2020 stelde Club wel fonkelnieuwe kleedkamers voor, nadat in 2016 al de vipzone aan een grondige opfrisbeurt werd onderworpen, maar het comfort voor de supporters, dat bleef helaas onverminderd ondermaats.

Fans van Club posten op social media geregeld filmpjes en foto’s die aangeven in welke erbarmelijke toestand het stadion zich bevindt. Toen de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion in februari werd vernietigd, vroegen ze zich zelfs luidop op af of er eerst doden moeten vallen voor ze het goedkeuren. Voor hen is de maat vol. “Ons stadion is rot tot op het bot”, zei Ives Boone van Taskforce 5 na 12 aan Focus WTV. “Brokstukken vallen naar beneden, elektriciteitskabels liggen gevaarlijk bloot, het mos hangt aan de muren, toiletten stinken en lopen over, het water loopt langs de muren. Bij regenweer mag de toeschouwer zijn of haar jas uitwringen.”

De Brugse schepen van Sport Franky Demon (CD&V) zette zijn schouders tien jaar geleden al onder het stadiondossier. Ook hij gaf al meermaals aan dat het Brugse stadion niet meer van deze tijd is en dat oplapwerk vroeg of laat niet meer zal volstaan om aan de voorwaarden van de UEFA te voldoen: “Er zijn stadions in Polen die er beter uitzien.”

Dat kan voorzitter Verhaeghe alleen maar bevestigen: “Jan Breydel is op. Het is versleten en gevaarlijk om in te spelen.”

De VIP-zone en kleedkamers werden vernieuwd

