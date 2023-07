KIJK. “Een goed Club kan finale halen van Conference League”: Hans Vanaken, die carrière wil afsluiten bij blauw-zwart, blikt vooruit

Hans Vanaken (30) begint al aan zijn negende seizoen bij Club Brugge . De aanvoerder van blauw-zwart doet dat opnieuw met de nodige ambitie, na een ondermaats jaar waarin Club geen enkele prijs pakte. Vanaken vindt dat hij of Club niks meer te bewijzen heeft. “Bij Club Brugge zijn de ambities elk jaar hetzelfde: kampioen spelen. Ook de finale halen van de Conference League is haalbaar voor een goed Club.”

Brugse Metten live bij VTM 2 Club Brugge oefent morgen nog een laatste keer voor de Europese campagne met een galawedstrijd tegen AZ uit Nederland. Het is ook een terugkeer voor ex-club doelman Mathew Ryan. De Brugse Metten zijn morgen live te volgen op VTM 2 vanaf 14u50.

KIJK. Hans Vanaken blikt ambitieus vooruit op nieuw seizoen

Acht jaar Club Brugge betekent vijf landstitels voor Hans Vanaken. In zijn negende seizoen bij blauw-zwart blijft de ambitie dezelfde. “De ambitie is kampioen spelen. We moeten als ploeg laten zien dat vorig jaar een misstap was in het parcours dat we de afgelopen jaren hebben afgelegd. Maar ik of Club Brugge als team hoeven eigenlijk niets meer te bewijzen.”

Volgende week donderdag moeten Vanaken en co al vol aan de bak. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen is meteen een belangrijke: de tweede voorronde van de Conference League. Tegenstander is het Deense Aarhus, en niet meer een Europese topploeg als Real Madrid, PSG of Manchester City, die de afgelopen seizoenen nog op bezoek kwamen in Jan Breydel voor de Champions League. “De laatste jaren hebben we altijd Champions League gespeeld, dus zijn we het aan onszelf verplicht om de groepsfase van de Conference League te halen”, aldus Vanaken.

Volledig scherm © BELGA

De kapitein van blauw-zwart denkt zelfs dat het mogelijk is om de finale te halen van die Conference League. “Ik denk dat we ver kunnen geraken in de Conference League als wij ons niveau halen en een goede flow creëren dit seizoen. De finale moet ook mogelijk zijn, maar dan is een goede loting wel belangrijk.”

De Club Brugge-fans hoeven ook steeds minder te vrezen dat Vanaken zou vertrekken. “Hou ouder dat ik word, hoe kleiner de kans dat ik hier nog zal vertrekken. De kans is groot dat ik hier mijn carrière zal afsluiten en daar zou ik ook heel trots op zijn.”