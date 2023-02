KIJK. Club luidt oorlogstrom voor match tegen Benfica met leuk filmpje: “The farmer rules the field”

In een leuk filmpje is te zien hoe een arend heerst over het luchtruim. In ware David Attenborough-stijl wordt het majestueuze dier beschreven. Tot een vogelverschrikker de roofvogel, die ook te zien is op het clubembleem van Benfica, opschrikt en wegjaagt. Daarna verschijnt een boer, die staat dan weer (voor de geuzennaam van) Club Brugge. “Eagles may rule the sky, the farmer rules the field.”