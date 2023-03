KIJK. Club Brugge-coach De Mil houdt er de moed in tijdens gesprek met Yaremchuk: “Dit is géén stap terug”

Na het laatste fluitsignaal had de trainer van Club in de spelerstunnel een gesprekje met Roman Yaremchuk. De spits was ingevallen en miste een flinke kans op de gelijkmaker, maar De Mil had een positieve boodschap voor hem (zie video boven). “Dit is geen stap terug, wel eentje vooruit”, zegt De Mil hierboven. “Het enige wat we misten, was efficiëntie.”