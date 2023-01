Jutglà achterna: Club Brugge haalt nu al eerste zomeraankoop binnen bij Barça B

Barberà maakte dit seizoen indruk met 7 goals in 4 wedstrijden in de Youth League. In de competitie lukte hij 6 treffers in 15 wedstrijden. De Spanjaard scoorde in september een hattrick tegen Bayern München (3-3), waarmee hij de aandacht van een handvol Spaanse clubs trok. Met Jutglà als ideale voorbeeld slaagde Club Brugge erin de spits te overtuigen van een avontuur in België. De jonge doelpuntenmaker maakt ook deel uit van het Spaanse U19-elftal, met wie hij in september nog tegen onze nationale U19 speelde.