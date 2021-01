Jonge winger van Man United gecharmeerd door interesse van Club Brugge

In de zoektocht naar een opvolger voor Krépin Diatta prijken twee stijlvolle namen op het verlanglijstje van Club Brugge. De eerste is die van Facundo Pellistri, de 19-jarige Uruguayaan van Manchester United. Pellistri (1m74) kan op beide flanken uit de voeten. United is bereid om het talent zes maanden uit te lenen, maar de strijd om de rechtsvoetige Pellistri - die bij de beloften aan 2 goals en 1 assist zit in 6 wedstrijden - kondigt zich evenwel zwaar aan.

In de omgeving van Pellistri valt te horen dat Club Brugge op dit moment een streepje voor heeft. Omdat hij er voor de prijzen kan spelen en zich ook in de Europa League verder zou kunnen ontwikkelen. De komende uren wil hij een knoop doorhakken over zijn toekomst. Alleen heeft Alavés, de nummer 18 in La Liga, zich ook nog gemeld. Pellistri wikt en weegt.

Quote Er zijn inderdaad gesprekken aan de gang met enkele clubs die interesse hebben om hem te huren. Het zou kunnen dat we daar ook zullen op ingaan Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, de coach van Manchester United, had het in de aanloop naar de wedstrijd van zijn team tegen Southampton ook eventjes over de jonge winger. “Er zijn inderdaad gesprekken aan de gang met enkele clubs die interesse hebben om hem te huren. Het zou kunnen dat we daar ook zullen op ingaan. (...) We willen dat hij op regelmatigere basis kan proeven van voetbal op het hoogste niveau.”

Club Brugge van zijn kant heeft meerdere ijzers in het vuur. Naast de winger van Man United is ook Jaden Philogene-Bidace (1m81) in beeld. De 18-jarige Engelsman van Aston Villa is eveneens een rechtsvoet, maar is het gewoon om op links te spelen. Philogene-Bidace - die 5 keer scoorde en 2 assists gaf in 10 duels in de Premier League 2 - heeft bij Villa nog een contract tot het einde van dit seizoen. Liefst zouden ze over het Kanaal die overeenkomst verlengen.

Volledig scherm Jaden Philogene-Bidace van Aston Villa is in beeld bij Club Brugge. © Aston Villa