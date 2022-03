Jack Hendry over bankzittersrol bij Club Brugge: “Velen vinden dat ik moet spelen. Maar als één persoon er anders over denkt...”

Na een veelbelovend eerste half seizoen als vaste titularis is Jack Hendry helemaal weggedeemsterd bij Club Brugge. In februari en maart samen speelde de centrale verdediger, in de zomer via voor 4 miljoen euro overgekomen van KV Oostende, amper 97 minuten in beker en competitie.

Eén persoon

“Ik kende in Brugge een fantastische start van het seizoen. Die zes wedstrijden in de Champions League waren ongelofelijk. Ik voelde me er goed. Maar dan zijn we van trainer veranderd. Hij (Schreuder, red.) is extreem hard voor mij geweest. Ik kreeg op korte tijd twee rode kaarten (op 23 januari tegen Standard en 2 februari in de beker tegen AA Gent, bekijk hieronder). De daaropvolgende reactie was overdreven. Rode kaarten gebeuren, ik vind niet dat je jouw beste verdediger aan de kant moet schuiven. Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten. Deze situatie moet snel opgelost worden. We zullen zien wat er gebeurt na deze interlandbreak.”