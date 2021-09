Jack Hendry na véél omzwervingen éindelijk op zijn plaats: “Getoond dat ik geen paniektransfer ben”

Tot voor kort liep hij anoniem door de Brugse binnenstad. Om ‘frozen yoghurt’ bij ijssalon Oyya of om een bagel in Sanseveria. En of daar recent verandering in gekomen is. Telkens Jack Hendry tegenwoordig vanuit zijn luxeappartement de drukke Noordzandstraat opwandelt, duurt het niet lang vooraleer hij wordt aangehouden. “Toen ik bij KV Oostende speelde, keek er wel eens iemand naar mij. Nu word ik plots door iedereen herkend (grijnst). Ach, als je voor Celtic of Rangers speelt, ben je het in Glasgow gewoon om aangesproken te worden. Ik geniet er wel van – na zo’n coronajaar is het ook leuk dat de fans terug zijn. Vergeet niet dat ik naast mijn teamgenoten bij KVO écht niemand kende hier bij jullie.”