Izquierdo in Brugse selectie terwijl Vormer in principe aan aftrap komt, Clement hoopt dat Lang blijft: “Maar als het juiste bod komt kunnen we hem onmogelijk houden”

Club BruggeWie we daar hebben. Vroeger dan verwacht zit José Izquierdo (29) vanavond op de bank in het Jan Breydelstadion: “Nog niet topfit, maar hij kan altijd iets bijbrengen”, weet Philippe Clement over de Colombiaan. Nog niet in de selectie is de 16-jarige Antonio Nusa, terwijl Ruud Vormer opnieuw in het elftal lijkt te komen.

Eigenlijk had Club Brugge hem in 2021 niet meer op het wedstrijdblad verwacht. Maar kijk, amper anderhalve maand na zijn komst mag José Izquierdo voor het eerst opnieuw het wedstrijdshirt van blauw-zwart aantrekken. Bijna een half jaar na een invalbeurt bij Brighton - de enige keer dat-ie sinds het voorjaar van 2019 nog eens op het hoogste niveau binnen de lijnen kwam. Drie jaar en twee maanden ook na zijn laatste wapenfeit voor Club, een kort optreden in de Champions League-kwalificatiewedstrijd op het veld van het Turkse Basaksehir.

Quote We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat Noa Lang blijft tot het einde van het seizoen. Philippe Clement

“José is geselecteerd, maar dat wil niet zeggen dat hij topfit is”, aldus Clement. “En ook zijn vorm van weleer heeft hij nog niet teruggevonden. Wél is hij iemand die iets extra kan bijbrengen op het einde van de wedstrijd. En door hem die kans te geven, kunnen we hem verder integreren in de groep.” Izquierdo is voor alle duidelijkheid nog niet klaar voor een basisplaats. Dat hij evenwel al in de selectie wordt opgenomen, is veelzeggend. Afwachten of er voor hem ook meteen speelminuten zullen weggelegd zijn. Nog nieuw in de selectie is de 16-jarige Antonio Nusa, afgelopen zomer overgekomen van Stabæk. De Noor vond de voorbije weken steeds beter zijn draai bij de beloften en wordt daar nu voor beloond.

Wie morgen vanop de tribune moet toekijken, is Wesley. De spits is onvoldoende fit bevonden door Club en werd niet opgenomen in de selectie. Hetzelfde geldt voor Eder Balanta, die pas op zaterdag terugvliegt na interlandverplichtingen op donderdagavond met Colombia. In principe komt Ruud Vormer zo opnieuw in het elftal, dit voor de eerste keer sinds hij tegen PSG aan de kant werd geschoven. Nog mag Brandon Mechele aan de aftrap verwacht worden nadat Hendry pas gisteren voor het eerst met de groep trainde na zijn optredens bij Schotland. En ook Sobol heeft anderhalve wedstrijd met Oekraïne in de benen, mogelijk start Ricca in zijn plaats.

Noa Lang

Noa Lang kende een geslaagd debuut bij Oranje. “Hij heeft het goed gedaan, maar het was ook een goeie match (tegen Gibraltar, red.) om te debuteren. We moeten dat in perspectief plaatsen. Of ik nog met hem gepraat heb na Anderlecht? Jawel, we hebben gesproken over de voorbije jaren en al de goeie dingen die hij heeft gedaan. En over de dingen die hij op Anderlecht plots allemaal vergeten was. Zaken waar hij verder moet aan werken. Op het moment dat hij geprovoceerd wordt, mag hij daar niet op reageren. Dat zijn de volgende stappen die hij moet zetten en daarvan is hij zich bewust.”

Intussen neemt de interesse voor Lang, net als voor De Ketelaere, alleen maar toe. “Ik ben realistisch in deze dingen. Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, dan kan je hem in januari niet tegenhouden. Ik heb wel liever dat hij zijn seizoen uitdoet, de titel pakt en daarin belangrijk is. We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat hij blijft tot het einde van het seizoen.”

