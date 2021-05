Club Brugge“Ja, hoor, dit doet wat met een moederhart.” Isabelle De Cuyper, de mama van Charles De Ketelaere, beleefde gisteren een zeer stressvol dagje. De titel die haar 20-jarige zoon voor Club Brugge in Anderlecht over de streep hielp trekken, volgde ze in haar eentje voor de televisie. In de schaduw van Jan Breydel, waar Charles doorbrak en waar hij nog altijd in “hotel mama” woont. “Ik heb er toch een glaasje champagne op gedronken. Benieuwd wanneer hij me een berichtje gaat sturen.”

Met twee loepzuivere assists voor evenveel goals van Hans Vanaken, was Charles De Ketelaere gisteren in het Lotto Park ruimschoots beslissend. Honderd kilometer daarvandaan, in Sint-Andries bij Brugge, ging het hart van moeder De Ketelaere een paar keer in overdrive.

“Ik had er bewust voor gekozen de wedstrijd alleen te volgen”, lacht Isabelle De Cuyper. “Veel mensen hadden me uitgenodigd, maar ik ken dat, dan wordt er gepraat en mis je de helft. Ik wou geconcentreerd alles kunnen zien. Ik wisselde wel berichtjes. Met de mama van Hans Vanaken, met mijn dochter die bij mijn ex-man was, met de vriendin van Charles bij haar ouders... Ja, ik was gestresseerd. Er stond zoveel op het spel, hé. Maar Charles heeft dat ongelooflijk goed gedaan.”

Volledig scherm © Photo News

“Dat mijn zoon voor de tweede keer kampioen werd met Club en dat ook nu niet met fans in de tribune kon vieren, blijf ik ongelooflijk jammer vinden. Het was altijd zijn droom om bij Club door te breken, dan wil je het je kind gunnen dat hij dat mag delen met die vele duizenden die voor hem supporteren. Maar goed, het was dit jaar toch al anders dan vorig jaar.”

Charles De Ketelaere had vorig seizoen al een klein aandeel in het eerste kampioenschap onder Philippe Clement, maar schreef nu mee blauw-zwarte geschiedenis door de eerste “back to back”-titel sinds de jaren ‘70 te behalen. De jongen van een jaar geleden is ook tussen de krijtlijnen een man geworden. De man van de toekomst voor Club.

“Hij heeft toch zowat alles gespeeld, op zoveel verschillende posities. Ik ben zo trots, vooral omdat Charles er op alle grote momenten echt stond. Europees in Lazio, maar zeker ook tijdens deze Champions’ play-off. Zijn goal tegen Antwerp en nu die twee assists, je moet het toch maar doen, hoor. Ongelooflijk trouwens hoe cool hij onder alles blijft. Hij zat gisteren (eergisteren, red) bij mij in de zetel en ik vroeg hem of hij niet een klein beetje zenuwachtig was. Niet dus. Ook vanochtend aan het ontbijt zag je totaal niet aan hem dat hij voor zo’n belangrijke dag stond. Ik ben zelfstandig thuisverpleegster en probeer altijd voor zijn ontbijt te zorgen, misschien leg ik hem wel iets te veel in de watten.”

“Dat hij voor het EK uit de boot viel, vond Charles wel jammer, ja. Maar hij is pas 20, dat vergeten de mensen soms snel. Zijn tijd komt nog wel.”

Volledig scherm Isabelle De Cuyper, de mama van Charles De Ketelaere © VTM nieuws

Volledig scherm © Photo News