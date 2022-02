INTERVIEW. Jonge vader in spe Hans Vanaken: “Dit trekt geen streep door een transfer, al wordt China nu wel een moeilijker verhaal”

‘ Baby on the way ’, inclusief een wit hartje. De likes op hun Instragam- en Facebookaccounts bleven niet uit. Vertederend nieuws in sombere tijden.

“Een beer moet ik al niet meer zoeken”, glimlacht Vanaken, wanneer hij een paar dagen later onze attentie openmaakt. “En ‘tutten’ hebben we bij deze ook al. Waarvoor dank.” Wat volgt, is een aandoenlijke babbel met een papa in wording. Vanaken: “Die eerste echo… ‘Het’ was nog maar vier centimeter groot, en toch zag je al alles: armpjes, beentjes,… Niet normaal. En dan dat hartje horen. Je had me moeten zien genieten.”