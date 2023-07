INTERVIEW. Hans Vanaken pareert kritiek na zijn minste seizoen bij Club: “Enkel Messi kan het op zijn eentje doen”

Amerikanen investeren miljarden in het voetbal: hoeveel kan de verkoop van Club Brugge opbrengen?

Of een Amerikaans investeringsfonds ook ‘value for money’ ziet in Club Brugge, zal nog moeten blijken. Toch lijkt de opmars aan eigenaars uit de VS niet te stuiten in het voetbal. Zie de (lange) lijst van overnames en investeringen van miljarden sinds de pandemie. Wie staat er nog te koop? En vooral: hoeveel levert de verkoop van een club tegenwoordig op?