INTERVIEW. Goudhaantje Charles De Ketelaere over zijn beste positie en interesse van AC Milan, Napoli en Atalanta: “Mooie ploegen...”

voetbal 'Bijna vergeten' EK-gangers Raymond Mommens (62) was ‘surprise van chef Thys’ als titularis in finale op EK 1980: “Schot van mij ging maar nipt naast en dan scoorde Hru­besch”

3 juni Van 1977 tot 1988 werd Raymond Mommens door Guy Thys zowat vijftig keer naar de Heizel gesommeerd, maar verder dan 18 optredens in het nationale elftal kwam de middenvelder uit Lebbeke niet. Dat hij de volledige finale van het EK 80 tegen West-Duitsland tussen de lijnen stond, bleef het vroege hoogtepunt in de internationale loopbaan van de man die al meer dan twee decennia recordhouder is van het aantal wedstrijden in de Belgische topklasse (614 stuks) en die met de Belgische Uefa’s Europees kampioen was geworden. “Ik hoop echt dat de huidige generatie straks de oppergaai afschiet”, zegt Mommens.