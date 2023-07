INTERVIEW. De filosofie van Ronny Deila, die Club Brugge opnieuw naar de landstitel moet brengen: “Het is hier enorm stil”

Liever geen vicekampi­oen? Waarom de tweede plaats een vergiftigd geschenk kan zijn in Europa

Antwerp, Union en Genk bikkelen nog om de volgorde voor de eerste drie plaatsen. Is de tweede plek het meest te mijden? Want opvallend: de runner-up moet Europees niet alleen een maand vroeger aan de bak, maar riskeert ook eind augustus al out te zijn. Het nummer één én drie zijn verzekerd van een groepsfase tot december.