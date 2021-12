INTERVIEW. Charles De Ketelaere, openhartig en doodeerlijk: “Ik zal nooit roepen dat ik de Gouden Schoen verdien”

Club Brugge Philippe Clement tevreden na prestaties Club-Dui­vels: “Belang­rijk­ste is dat ze fit terugkeer­den”

Hans Vanaken speelde uiteindelijk twee volle matchen, Charles De Ketelaere kwam een dik uur in actie: “Ik ben niet degene die de speelminuten bepaalt, maar het belangrijkste is dat ze fit zijn teruggekeerd”, was Philippe Clement, ondanks een lichte blessure voor Hendry, niet ontevreden over de voorbije interlandbreak.

18 november