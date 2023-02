In het gunstigste geval vijf maanden uitstel, net zo goed wordt het bijna twee jaar wachten: de lijdensweg van Club Brugge in hun stadiondossier

Club Brugge Brugse recordaan­koop is opnieuw fit: Roman Yaremchuk loopt er bij op eerste training van Scott Parker

Goed nieuws voor Club Brugge: recordaankoop Roman Yaremchuk (27) is opnieuw fit. Op z’n eerste training als hoofdcoach van blauw-zwart mocht Scott Parker de Oekraïense spits verwelkomen. Yaremchuk, waar Club in de zomer 16 miljoen euro voor neertelde, was een zorgenkind in de eerste seizoenshelft.

3 januari