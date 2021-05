“Ik zie het als een schaakspel: zet Club Genk zondag al schaakmat?”

Club Brugge Club-coach Clement: “De Ketelaere fit genoeg om minuten te maken, Dost nog niet”

11 maart Club Brugge-trainer Philippe Clement heeft naar aanleiding van de inhaalwedstrijd tegen Charleroi van morgen wat meer info gegeven over de spelers die in de lappenmand liggen. “Bas Dost heeft meegetraind, maar is niet speelklaar genoeg om in de selectie te zitten. Charles De Ketelaere lijkt wel fit genoeg om minuten te kunnen maken.”