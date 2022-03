“Ik wijk niet af van mijn visie”: Alfred Schreuder over de mentale test voor Noa Lang, die op de bank begon tegen KV Oostende

Club BruggeTenzij de coach hem snel in ere herstelt, zal ‘invaller’ Noa Lang de komende weken sterk moeten zijn. “Niemand is groter dan het team,” benadrukte Alfred Schreuder, die zijn landgenoot in Oostende liet boeten voor zijn gedrag in Seraing.

“Ik denk dat ik rechtlijnig ben. En ik wijk niet af van mijn visie. Daar horen bepaalde dingen bij die ik heel belangrijk vind. En dat zal ik blijven doen.” Dat Schreuder niet de aangewezen Adamyan, maar wel Noa Lang opzij zette voor De Ketelaere, had een tweeledige reden. Deels was het een sportieve keuze - “die luxe heb ik” - maar veel meer had het te maken met de manier waarop Lang vorige week op zijn wissel in Seraing reageerde. Een nawee van het gebrek aan respect ten aanzien van Schreuder: “In een seizoen gebeuren dingen die je probeert recht te krijgen voor het team. En het team gaat boven alles. Dit had met vorige week te maken, daar zal ik niet over liegen.” Was Seraing niet gebeurd, had Noa altijd gespeeld. Zijn verontschuldigingen voor de groep eerder vorige week volstonden evenwel niet voor Schreuder om de pagina om te draaien.

En zo werd de smaakmaker - zes goals en tien assists voor Nieuwjaar - voor het eerst in anderhalf seizoen gepasseerd. Hij die vorig seizoen iedereen in vervoering bracht, De Gouden Schoen had kunnen winnen en straks een nieuw monsterbedrag in het blauw-zwarte laatje moet brengen. Net nu hij zo snakt naar bevrijdende goals en erkenning - in de maanden voorafgaand aan wat voor hem een toptransfer moet worden.

Eerherstel tegen Genk?

Vraag is of de zaak voor Schreuder na zaterdag klaar is. Afhankelijk van hoe hij verder omgaat met Lang, want volgende zondag kan het alweer helemaal anders zijn, heeft de aanvaller mogelijk een probleem. Of hoe zijn statuut van invaller voor hem een beproeving kan worden. Een mentale test. Dat bleek zaterdag al in Oostende. Bij ingang van het slotkwartier was Lang na driekwart wedstrijd wel een beetje klaar met het warmlopen, wat-ie voor de hoofdtribune ook liet blijken. Anderzijds viel de Nederlander gepast in. Met twee fantastische loopacties waardoor hij oog in oog met Scherpen kwam, en een geniaal balletje op Rits die altijd een assist had moeten opleveren. De afwerking ontbrak wederom bij Lang, tot zijn eigen ongeloof, maar verder kon hem niets verweten worden. Deed Schreuder ook niet: “Zonde voor Noa, want hij deed precies wat we vroegen. Ik denk dat hij er heel goed mee is omgegaan als je zijn invalbeurt zag.” Lang toonde niet op het veld zijn goeie intenties, maar ook ernaast. Na afloop keerde hij terug naar het veld - op het verzoek van KVO-middenvelder Rocha - om zijn shirt aan een supporter te geven.

Afwachten dus of wat het zondag tegen KRC Genk wordt met Noa Lang. Krijgt hij opnieuw de kans om zich te etaleren tegen de Limburgers, zoals in november - herinner u het frappante interview waarin hij de criticasters lik op stuk gaf. Of wacht hem opnieuw een mentale test als bankzitter?

