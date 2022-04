Huurling Sargis Adamyan (28) voetbalt zich bij Club weer in de kijker: “Vertrouwen al goed terugbetaald”



Jupiler Pro LeagueSargis Adamyan is een uitzonderlijke laatbloeier in het topvoetbal. Pas op 26 jaar brak de Armeen door in de Bundesliga, nu helpt hij Club als huurspits - al vijf goals in twee maanden - in de titelstrijd. “We wonnen de laatste zeven duels, dat nu nog eens en we zijn kampioen.”