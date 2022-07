Hoefkens over transfersoap rond De Ketelaere: “Hij gaf aan dat het mentaal te veel werd”

Op de cover van La Gazzetta dello Sport staat De Ketelaere al afgebeeld in het shirt van AC Milan:

Intussen traint De Ketelaere sinds enkele dagen al niet meer mee met de groep. In samenspraak met coach Carl Hoefkens, zo blijkt. “Als coach wil ik dat iedereen die aanwezig is in het basecamp, all in kan gaan en zich ten alle tijden voor de volle 100 procent kan geven. Als er iemand is die aangeeft fysiek, tactisch of mentaal niet all in te kunnen gaan, is het mijn taak om daarmee om te gaan. Dan moet ik met de speler in gesprek en samen met hem bekijken wat de situatie is. In dit geval was het voor Charles niet meer mogelijk all in te gaan. Hij gaf aan dat het mentaal te veel werd en dat hij bang was om geblesseerd te raken op training. Dan is er maar één conclusie: niet meer meetrainen met de groep.”