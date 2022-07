Hoefkens over transfersoap rond De Ketelaere: “Hij gaf aan dat het mentaal te veel werd, dan is er maar één conclusie: niet meer meetrainen met de groep”

Enkel de laatste punten en komma’s dienen te worden gezet, toch is er nog geen definitief akkoord over de overgang van CDK. De clubs zijn nagenoeg rond, ook Milan en De Ketelaere zijn er min of meer uit. De speler dient op zijn beurt — net als Club Brugge en de Italiaanse landskampioen — water bij de wijn te doen opdat de transfer kan doorgaan. En dat is nog steeds, ondanks het oponthoud, de verwachting. Club Brugge lijkt zich uiteindelijk tevreden te stellen met 35 miljoen euro, inclusief min of meer gegarandeerde bonussen. Extra’s, die op het einde van de rit behoudens verrassingen altijd richting Brugge gestort zullen worden. Goed voor een uitgaand record in de Belgische competitie. Daarbovenop bedong Club een percentage op de doorverkoop, wat de Bruggelingen vroeg of laat extra miljoenen moet opleveren. Blauw-zwart zal, wanneer het akkoord er effectief komt, een paar miljoen euro mislopen — Leeds bood 40 miljoen plus weliswaar moeilijk te realiseren bonussen.

Op de cover van La Gazzetta dello Sport staat De Ketelaere al afgebeeld in het shirt van AC Milan:

Intussen traint De Ketelaere sinds enkele dagen al niet meer mee met de groep. In samenspraak met coach Carl Hoefkens, zo blijkt. “Als coach wil ik dat iedereen die aanwezig is in het basecamp, all in kan gaan en zich ten alle tijden voor de volle 100 procent kan geven. Als er iemand is die aangeeft fysiek, tactisch of mentaal niet all in te kunnen gaan, is het mijn taak om daarmee om te gaan. Dan moet ik met de speler in gesprek en samen met hem bekijken wat de situatie is. In dit geval was het voor Charles niet meer mogelijk all in te gaan. Hij gaf aan dat het mentaal te veel werd en dat hij bang was om geblesseerd te raken op training. Dan is er maar één conclusie: niet meer meetrainen met de groep.”