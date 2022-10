Hoe zal Hoefkens alle spelers in z'n sterke kern tevreden houden? “Bij mij zullen de besten altijd spelen”

Club BruggeDertien matchen in 44 dagen, in de NBA doen ze maar nipt beter. “Natuurlijk is dat schema een nadeel, maar onze ambitie blijft onveranderd”, is Carl Hoefkens klaar voor de achtbaan waarop Club zich straks begeeft. Een andere uitdaging wordt om alle spelers, vooral ook zij die niet in de basis starten, tevreden te houden.

“We hebben daarnet eens de uren geteld tussen onze wedstrijden. (grijnst) Dit is gewoon crazy. Ongezien.” Voor de aanhang en de neutrale kijker wordt de opeenvolging van matchen smullen, voor de betrokkenen een gekkenhuis. Vanaf vandaag tot aan de start van het WK voetbalt Club Brugge om de drie dagen. Van Mechelen thuis tot de kraker tegen Antwerp op 11 november komt de trein simpelweg niet meer tot stilstand. Dat geldt ook voor Anderlecht, Union en AA Gent. Al leent de Champions League zich véél minder tot rust of rotatie dan haar Europese nevencompetities.

Volledig scherm © BELGA

Nooit meegemaakt

“Een fantastische uitdaging”, ziet Carl Hoefkens de komende zeven weken desalniettemin als iets positiefs. “Niet alleen voor de spelers of voor de technische staf. Maar ook voor iedereen errond. De begeleiding, de voedingsdeskundige, enzovoort. Het is ongezien. En heel moeilijk om er een bepaald beeld van te schetsen. Niemand heeft er ervaring mee. Het enige wat ik weet, is dat we het nooit hebben meegemaakt.”

Concreet speelt Club vóór de start van het WK en de sperperiode die daaraan voorafgaat nog dertien duels. Acht keer in competitieverband, waaronder de toppers op Anderlecht, Union en AA Gent. Twee verplaatsingen en één thuisduel in de Champions League en een bekermatch – uitgerekend in het verre Limburg tegen Patro Maasmechelen. Van een kruistocht gesproken. Voor normale trainingen zal er amper tijd zijn, voor rustdagen evenmin. Nooit zullen spelers, trainers en omkadering zoveel tijd met elkaar doorbrengen – de reizen en afzonderingen in acht genomen.

Volledig scherm © Photo News

Puzzel

Voor Hoefkens wordt het een uitdaging om de juiste puzzel te leggen. Hoe houdt hij iedereen fit en wie brengt hij in welke wedstrijden? Dit zonder veel punten te morsen in de competitie, opdat de kloof met voornaamste concurrent Antwerp op 13 november niet ál te groot is geworden. “We zullen elke match aanvatten om die te winnen. En ik kijk ook nooit verder dan die eerstvolgende match. Onze ambitie is nog steeds om kampioen te worden en daar zal dit schema niets aan veranderen. Of het een voordeel is voor Antwerp, dat geen Europees speelt? Natuurlijk. Als je het objectief bekijkt, is dit voor ons een nadeel. Het zal wel geen item of excuus zijn. We zullen ook nooit ‘mindere ploegen’ opstellen.”

Gelukkig heeft Club een kern om ú tegen te zeggen, zeker nu Noa Lang en Tajon Buchanan opnieuw fit zijn en met Clinton Mata nog een sterkhouder op de terugweg is. Al impliceert dit dat Hoefkens vaak jongens zal moeten ontgoochelen. Kijk vanavond maar eens wie uiteindelijk naast de selectie valt, en dan zijn er nog drie, vier potentiële basisspelers niet fit. “Ik geloof nog steeds in élke speler van deze kern – dat blijft absoluut zo. Ik zal niet veranderen om te veranderen. Dingen die goed zijn, zijn goed. Of ik Noa Lang op de bank kan houden? Die verwoording vind ik niet juist. Als coach moet ik kijken wanneer het beste moment is om iemand speelkansen te geven. En afwegen wanneer dat voor een ander minder het geval is. Wat Noa betreft, ben ik heel blij dat hij terug is. Een ongelooflijke kwaliteitsinjectie. Maar bij mij zullen de besten altijd spelen. Of dat nu speler A, B of C is.”

11 november

Op 11 november zullen we weten of Club Brugge de enorme beproeving heeft doorstaan. Of blauw-zwart na Nieuwjaar in Europa verder mag en of de geleden schade in de Jupiler Pro League enigszins meevalt. ‘Bluvn Goan’ is wat hen tot die dag te doen staat – een alternatief is er immers niet.

Volledig scherm © Photo News

