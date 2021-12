"Het uiterlijk, de (onnodige) dribbels, de explosiviteit, maar ook de maniertjes": L’Équipe ziet wat van Neymar in Noa Lang

Het gaat vervolgens over zijn recente selectie voor Oranje en het opmerkelijke traject dat Noa in zijn jeugdjaren afgelegd heeft. “Het traject van de jongen die opgroeide in een buitenwijk in Rotterdam is net zo verrassend als de bewegingen waarmee hij op het veld uitpakt.” Zo scoorde Lang ei zo na de 2-1 met een even spectaculaire als onverwachte retro op Jan Breydel tegen PSG. “Na zijn debuut bij Feyenoord bracht hij zes maanden door op de voetbalschool van FC Nantes waar zijn schoonvader, ex-aanvaller Nourdin Boukhari, speelde tijdens het seizoen 2006-2007. Maar diens transfer was geen succes en zo keerde Lang terug naar Feyenoord, ondanks dat hij fan is van Ajax - club waarvoor hij op z’n veertiende kiest. Ook al moest hij daarvoor dagelijks een ellenlang traject afglegen. Een beslissing die hem gevormd heeft, niet in het minst omdat hij heel wat (online) bagger over zich heen kreeg omwille van de controversiële overgang. Volgens zijn moeder heeft hij toen een muur rond zich heen gebouwd. Weg, het onbevangen kind in Noa Lang.”