Het statement van Club: Lang en De Ketelaere tekenen elk één jaar bij

Bekijk hier nog eens de samenvatting van Club-PSG waaring Lang en De Ketelaere uitblonken:

Aldus stond deze ochtend op HLN.be en in Het Laatste Nieuws te lezen.

Een verhaal over hun marktwaardes. Met quotes van een internationale makelaar, Jesse De Preter. “Als ze bevestigen, kan er tot 40 miljoen euro voor elk gecasht worden”, sprak hij. “Want één zo’n match doet hun waarde niet door het dak gaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Club Brugge laat evenwel niets aan het toeval over. Net zoals het in oktober 2020 – enkele dagen na dat bod van West Ham van 15 miljoen euro op Vanaken – triomfantelijk de contractverlenging van hun tweevoudige Gouden Schoen Hans Vanaken én van hun doelman Simon Mignolet aankondigde. ‘Our Feet. Our Hands. Our Gold. 2025’, klonk het toen.

Een klein jaar later pakt Club opnieuw uit. Tot enthousiasme van het blauw-zwarte legioen.

Volledig scherm © Photo News

De gesprekken met Noa Lang en Charles De Ketelaere liepen al enkele maanden. Wegens zich goed bewust van het talent van de twee.

“Er moeten nog wat zaken geregeld worden, maar het is de bedoeling dat alles in orde komt”, zei De Ketelaere eerder deze maand nog, bij Jong België. Met Lang verliepen de onderhandelingen tijdens de mercato een stuk moeizamer dan met De Ketelaere, maar sinds het sluiten van de transfermarkt ligt zijn focus weer volledig op Club – en da’s eraan te zien ook.

Boter bij de vis

Lang – die in de voorselectie van Louis van Gaal zit voor de WK-kwalificatieduels tegen Letland en Gibraltar – en De Ketelaere hebben uiteindelijk allebei hun overeenkomst met één seizoen verlengd. In het geval van Lang wordt 2024 dus 2025, wat De Ketelaere betreft is 2023 veranderd in 2024. Vanzelfsprekend is er ook een loonsverhoging voor beide artiesten.

Andere clubs kennen het gevolg van zo’n contractverlenging: Club staat de volgende transferperiodes sterker in zijn schoenen, wanneer iemand komt aankloppen voor Lang en/of De Ketelaere.

Voor die laatste is het overigens al zijn tweede upgrade. In april van vorig jaar tekende De Ketelaere al eens bij.

Volledig scherm © Photo News

Een garantie op een extra jaar Club Brugge is dit nieuws evenwel niet. Als volgende zomer de juiste prijs wordt betaald voor één van de twee of allebei, dan zal Club rond de tafel gaan zitten en luisteren. Goed beseffend dat je dergelijke goudhaantjes op een bepaald moment moet laten gaan naar een buitenlandse topcompetitie. Zie Izquierdo destijds en Diatta in een recenter verleden.

Ook wat dat betreft zijn er tussen alle partijen afspraken gemaakt.

Het neemt niet weg dat de contractverlenging van zowel Lang als De Ketelaere een krachtig signaal blijft. En een blijk van appreciatie naar beide spelers toe.

Binnen de kleedkamer van Club weet men intussen dat goed presteren gelijkstaat aan een opwaardering van hun loonbriefje.

Volledig scherm © Photo News