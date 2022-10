Het sprookje blijft maar duren! Club klopt nu ook Atlético en pakt negen op negen in Champions League

Champions LeagueWat een avond. De derde op rij al voor Club in de Champions League. Mignolet eens te meer onklopbaar, Jutglà in de rol van matchwinnaar met goal en assist. 2-0 tegen Atlético Madrid. Diego Simeone droop af. In de andere wedstrijd klopte Porto met 2-0 Leverkusen, waardoor blauw-zwart nu al zes punten meer telt dan de drie rivalen. In de geschiedenis van de Champions League, heeft elke club gestart met 9 op 9 al de volgende ronde bereikt. Blauw-zwart in dromenland.

En dan te zeggen dat Club het achterin nog steeds doet zonder Clinton Mata. Denis Odoi, ondanks twijfelachtig wegens keelpijn voor de match, was alweer de betrouwbare stand-in op rechts. Carrasco in de achterzak. Atlético deed het met Griezmann in de basis, ondanks die bizarre clausule in zijn contract. Alleen tegen Real was de spits ook gestart. Het toonde het respect van Simeone voor Club Brugge. Net zoals Atlético lang speelde in Jan Breydel. Compact defensief, om vanuit een egelstelling te rekenen op die ene dodelijke prik. Toen Morata weggestuurd werd in de ruimte tussen Mechele en Sylla, leek dat moment aangebroken. Maar dat was buiten Mignolet gerekend. ‘Not in my house’, dacht ‘Big Si’ eens te meer. Een beenveeg later droop de Spaanse spits af.

Het pleit vooral voor Club dat het niet in die Madrileense val liep. Perfect in de organisatie, amper concentratieverlies, geduldig wachtend om zelf die ene kans af te maken. Overtuigd van eigen kunnen, want die ene perfecte aanval knutselde blauw-zwart even voor de pauze ook in elkaar. Vanaken legde een lange bal van Mechele in de voet van Jutglá en die begon te toveren. Eerst met Sowah als aanspeelpunt, erna met Sowah als afwerker. Jan Breydel een eerste keer in vuur en vlam.

Maar het kon nog mooier, zowaar. Geweldig wat Club zeker twintig minuten lang in die tweede helft opdiste. Na een actie van Buchanan vond Jutglà met een schitterende poging eerst nog Oblak op de weg, wat later was het wel raak voor de Spaanse spits. Ferran Jutglà was gebrand om te schitteren tegen zijn landgenoten. Schitteren deed hij. Zuivere knal in de rechterhoek. Zijn naam is nu ook in Spanje gemaakt. Menig Club-fan wreef zich ongetwijfeld de ogen uit. 2-0 tegen Atlético... een 9 op 9 wenkte.

Het moet gezegd: net als tegen Leverkusen zat het op enkele cruciale momenten ook mee. Zo vond Atlético niet eens de aansluiting. Molina zag zijn inzet aan de tweede paal via Sylla nipt naast gaan, Griezmann knalde in het zijnet. En toen de Franse aanvaller na een foutje van Nielsen in de zestien een penalty mocht trappen, knalde hij die pardoes tegen de deklat. Meteen daarna scoorde Griezmann wel heerlijk, alleen werd die goal na nipt buitenspel afgekeurd.

Zo beleeft Club Brugge voorlopig een echte sprookjescampagne. Derde zege en derde clean sheet op rij. De Europese prestigemeter nog wat de hoogte in. Na die ophefmakende 0-4 in Porto, nu het geslepen en in Europa omnipresente Atlético over de knie gelegd. Wát een entree voor Carl Hoefkens als T1. Nu ook een persoonlijk duel met Diego Simeone in zijn voordeel beslecht. Een historische achtste finale in de Champions League wenkt.

