Het inkomende huiswerk is af: waarom Club zich niet meer zal roeren op Deadline Day

Jorne Spileers is in principe een certitude. Wie naast hem zal staan, is een andere vraag. Want er is niet alleen Boyata en Mechele, maar ook Bjorn Meijer - de revelatie van vorig seizoen - die daar kan spelen. Gezien de ontwikkeling en de stappen die De Cuyper aan het zetten is, zou het niet onlogisch zijn dat Deila op zoek gaat naar een creatieve oplossing.