Het eerste grote interview met Club Brugge-coach Scott Parker: “Zelfs mijn zoon van 9 heeft het hier geweldig naar zijn zin”

Club BruggeBetrapt. Scott Parker (42) kijkt even ondeugend naar links, even naar rechts en bekent dan: “Ja, ook tijdens dit interview zijn mijn gedachten af en toe afgedwaald naar mijn werk.” In zijn eerste uitgebreide interview als coach van Club Brugge introduceert de Engelse workaholic zichzelf als trainer en als mens. Hij steekt een hand uit... “Ik ben hier al erg eerlijk en brutaal geweest.”