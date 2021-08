Hans Vanaken wil ontgoochelend EK doorspoelen bij Club: “Ik denk dat we zoals elk jaar topfavoriet zijn, niet?”

Home sweet home. Na een boeiend, maar voor hem teleurstellend EK en een vakantie in Lommel is Hans Vanaken weer thuis. Geen Marbella of Ibiza voor de tweevoudige Gouden Schoen – wel uitjes naar Düsseldorf, Eindhoven en Amsterdam. “Alles werd rood, ik had geen zin in gedoe.” Bij het binnenstappen van het interviewlokaal in het Belfius Basecamp hangt zijn Rode Duivels-shirt over de schouder. “Voor een reclameactie.” Charles De Ketelaere steekt zijn hoofd binnen: “Straks na onze interviews wil ik poseren in je truitje, Hans.” Vanaken: “Hoezo? Moet je van de fotograaf een shirt van jouw idool aantrekken?”