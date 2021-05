Hans Vanaken speelt darts zoals hij penalty’s omzet, drie keer achter elkaar in de bull: “Niet verkeerd hé”

Okereke die niet durft te kijken wanneer Hans Vanaken de beslissende penalty trapt, Dost die kwaad op zichzelf is wanneer hij tijdens de pauze ziet wat voor een kans hij de nek omwrong en Vormer die Lang even confronteert met zijn egoïstische actie in blessuretijd. In plaats van af te leggen op de vrijstaande kapitein, ging Lang voor eigen succes. “Ik stond vrij jongen... Maar dat komt nog.” En zo werd het ei zo na nog 2-2 in plaats van 3-1 voor Club, nadat Mignolet onoordeelkundig uitkwam en Seck zijn kopbal net naast zag gaan. Mignolet: “Je kan twee dingen doen als keeper: in uw kooi blijven of je kont in de haag steken. Maar dat doe ik niet.”