Hans Vanaken: “Of ik hier volgende week nog ben? Dat zullen we moeten zien”

‘Bluvn Hans, ni goan’. De tifo die de Club-fans uitrolden in Jan Breydel voor de aftrap van het duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk, liet weinig aan de verbeelding over. Zij willen koste wat het kost dat hun boegbeeld in Brugge blijft. “De tifo was duidelijk”, vertelde Vanaken himself er bij Eleven Sports over na de 2-1-zege. “Het respect van de supporters naar mij toe is even groot als mijn respect naar hen toe. Wat ze doen is fantastisch, daar zijn geen woorden voor.”

“Of het nu of nooit is voor mij? Ik ben inderdaad stilaan deel van het meubilair. Het is nu moeilijk om over deze zaak te spreken. Morgen zijn er weer nieuwe gesprekken tussen de clubs, en tussen mij en Club Brugge. We zullen zien. Er zijn nog tien dagen over tot het einde van de transferperiode... Mijn voornaamste klankbord is, dat blijven sowieso mijn vrouw en kindje. Wij moeten ons goed en gelukkig voelen. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. We moeten als gezin blij zijn en dat is wat telt. Of ik hier volgende week nog ben? Dat zullen we moeten zien.”