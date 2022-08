Hans Vanaken: “Of ik hier volgende week nog ben? Dat zullen we moeten zien. Maar dit is mijn laatste kans”

Club BruggeBlijft Hans Vanaken (29) bij Club Brugge of kiest hij toch voor een nieuw avontuur bij West Ham? Dat is de vraag die Jan Breydel wellicht nog enkele dagen in z'n greep houdt. De fans van blauw-zwart zetten met een grote tifo tijdens Club-KV Kortrijk een charmeoffensief in, maar Vanaken zelf kon na afloop nog geen sluitend antwoord geven. “Morgen zijn er nieuwe gesprekken tussen de clubs en tussen Club en mij. We zullen zien. Maar dit is een laatste kans voor mij om nog een stap te zetten.”

‘Bluvn Hans, ni goan’. De tifo die de Club-fans uitrolden in Jan Breydel voor de aftrap van het duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk, liet weinig aan de verbeelding over. Zij willen koste wat het kost dat hun boegbeeld in Brugge blijft. “De tifo was duidelijk”, vertelde Vanaken himself er bij Eleven Sports over na de 2-1-zege. “Het respect van de supporters naar mij toe is even groot als mijn respect naar hen toe. Wat ze doen is fantastisch, daar zijn geen woorden voor.” Hoefkens: “De fans laten blijken hoe groot hun respect voor Hans is. Logisch na wat hij hier al bewezen heeft”, aldus de T1.

Volledig scherm © Photo News

“Of het nu of nooit is voor mij? Ik ben inderdaad stilaan deel van het meubilair. Het is nu moeilijk om over deze zaak te spreken. Morgen zijn er weer nieuwe gesprekken tussen de clubs, en tussen mij en Club Brugge. We zullen zien. Er zijn nog tien dagen over tot het einde van de transferperiode... Mijn voornaamste klankbord blijven sowieso mijn gezin. Wij moeten ons goed en gelukkig voelen. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. We moeten als gezin blij zijn en dat is wat telt. Of ik hier volgende week nog ben? Dat zullen we moeten zien.”

Vast staat dat blauw-zwart kost wat kost Vanaken wil houden. “Hij is zo belangrijk voor onze manier van spelen. Hans is het gezicht van Club. Maar ik begrijp zijn vertrekwens natuurlijk ook. Wel vind ik het erg knap hoe hij zich gedraagt. Hij zegt de dingen op correcte manier, traint én speelt perfect. Zo dwingt hij nóg meer respect af. We zullen komende week moeten afwachten hoe de zaken verder evolueren en hoe het afloopt.”

Maar dat een vertrek in het hoofd van Vanaken sluimert, staat ook vast: “Dit is een laatste kans voor mij om nog een stap hoger te zetten. Ik denk dat daar al veel over nagedacht is door mij en iedereen rond mij. Natuurlijk zijn er drie partijen belangrijk, niet ik alleen. Maar misschien wil ik dit wel doen, ja.”

