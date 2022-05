Hans Vanaken lukt levensbelangrijke 100ste goal voor Club Brugge: “Gewacht op mooi moment”

Prachtige mijlpaal voor de tweevoudige Gouden Schoen, die er steeds meer staat op de grote momenten. “Een heel mooie statistiek”, glimlachte Vanaken zondagmiddag aan de rand van het speelveld. “Ik ben daar enorm trots op en heel erg blij mee. Al was ik liever al kampioen geweest met maar 99 goals achter mijn naam. Hopelijk komen er straks in de play-offs nog een paar bij.”

Vanaken lukte zijn honderd treffers bij blauw-zwart in 335 wedstrijden, waarin-ie ook nog eens 73 assists gaf. In ‘de club van honderd’ staat hij op de zesde plaats op de all-time topschutterslijst van Club, net onder Marc Degryse (105 goals). Tegen Union scoorde hij al zijn zestiende in de play-offs, terwijl hij ook in de Champions League al negen keer raak trof. Opvallend genoeg scoorde hij van al zijn goals er 24 met het hoofd. Dat was ook nu het geval op een prachtige voorzet van Skov Olsen: “Ik heb gewacht op een mooi moment om deze honderdste te maken. Of dit één van de belangrijkste is? Ik heb er nog veel gemaakt, hé”. In de Champions League bijvoorbeeld, maar ook in de play-offs. “Vorig seizoen nog in de titelmatch op Anderlecht. Maar akkoord, deze was ook heel belangrijk. Want daardoor is de match beginnen te kantelen.”

Vorig seizoen had de Limburger, die door Clement na twee play-off-matchen op de bank werd gezet, een enorm aandeel in de landstitel. Eerst met de winner in de thuismatch tegen Antwerp op speeldag vier, om Club vervolgens vier dagen later in het Astridpark met twee treffers de titel te bezorgen. Na zondagmiddag is hij opnieuw goed op weg om een bepalende rol te spelen in deze Champions’ play-offs.

Kwart van goals met het hoofd

335 wedstrijden

100 doelpunten

73 assists

34 gele kaarten

2 rode kaarten

Goals met rechts • 56

Goals met links • 19

Goals met het hoofd • 24

Goals met de borst • 1

Lambert en Ceulemans nog ver weg

1) Raoul Lambert 269 goals in 458 matchen

2) Jan Ceulemans 244 - 506 matchen

3) Gert Verheyen 196 - 557 matchen

4) Johny Thio 124 - 343 matchen

5) Lorenzo Staelens 108 - 375 matchen

6) Marc Degryse 105 - 232 matchen

7) Hans Vanaken 100 - 335 matchen

8) Pierre Carteus 89 - 260 matchen

9) Sven Vermant 89 - 411 matchen

10) René Vandereycken 86 293 matchen

Koning van de regelmaat

2015-2016 • 12 goals in 51 matchen

2016-2017 • 10 goals in 48 matchen

2017-2018 • 14 goals in 48 matchen

2018-2019 • 17 goals in 50 matchen

2019-2020 • 17 goals in 47 matchen

2020-2021 • 16 goals in 45 matchen

2021-2022 • 14 goals in 46 wedstrijden

Anderlecht als favoriete tegenstander

Anderlecht 10

KRC Genk 8

Waasland-Beveren 7

AA Gent, Antwerp, KV Kortrijk, Charleroi 6

KV Oostende, Zulte Waregem 5

Standard, Eupen, STVV 4

Moeskroen, KV Mechelen, Westerlo 3

Cercle Brugge, Patro Maasmechelen 2

OH Leuven, Lokeren, Olsa Brakel, Union 1

Lazio, LASK Linz, AS Monaco 2

PSG, Real Madrid, RB Leipzig, Zenit, Dinamo Kiev, Man City 1

