Hans Vanaken geniet na van historische Champions League-avond: “Winst had echt de kers op de taart geweest, maar een punt tegen dit sterrenelftal is heel mooi”

Club BruggeHans Vanaken en Club Brugge hielden gisteren het sterrenensemble van Paris Saint-Germain in toom . Blauw-zwart heeft volgens de doelpuntenmaker dan ook een nieuwe stap gezet op het Europese toneel. “We hebben bewezen dat we ook tegen grote tegenstanders een resultaat kunnen halen”, klinkt het in een gesprek met VTM Nieuws.

Hans Vanaken heeft vannacht naar eigen zeggen goed geslapen, al was het korter dan gewoonlijk: “Ik heb nog wat nagenoten van de voetbalavond, de sfeer, het spel en onze prestatie in het algemeen.” Er was dan ook reden te over om nog even te genieten. Club Brugge sloeg namelijk quasi heel de voetbalwereld met verstomming door het sterrenensemble van PSG in bedwang te houden. “Velen vonden het logischer dat ze ons zouden overrompelen en met 0-3 of 0-4 zouden winnen, maar dat is duidelijk niet zo gebleken. De manier waarop we de wedstrijd aanvatten en voorbereid hadden was goed, net als de manier waarop we het punt behaalden. We kropen niet achteruit, maar probeerden ook aanvallend te spelen. Je weet dat zij veel de bal gaan hebben, maar dan liggen er ook mogelijkheden voor ons in de omschakeling.”

Net het feit dat niemand zich eraan verwachtte, maakt het gelijkspel tegen Paris Saint-Germain zo'n mooie start aan deze Champions League-campagne volgens Vanaken: “Het is een geweldige start voor ons, maar er komen nog vijf heel lastige wedstrijden aan. Als we die met dezelfde mentaliteit, scherpte en focus aanvatten, kunnen er daar ook nog wel mooie resultaten inzitten.”

De doelpuntenmaker is dan ook terecht trots op het gelijkspel van gisteravond, al gelooft hij ook dat er nog meer in zat: “We hebben de mogelijkheden gehad om nog een tweede te maken, maar zij ook. Winst had echt de kers op de taart geweest, maar een punt is ook heel mooi tegen dit sterrenelftal.”

Volledig scherm Hans Vanaken viert na afloop met de supporters. © Photo News

Vanaken zag verder nog hoe Club Brugge gisteren een enorme stap zette op het Europese toneel. “In onze eerste campagne haalden we nul op achttien tegen minder hoog aangeschreven ploegen”, vergelijkt hij. “Onze ervaring telt nu dan ook mee. Een wedstrijd zoals die van gisteren zouden we vier jaar geleden misschien nog verloren hebben in de laatste tien minuten, maar nu hebben we de stap gezet om op een volwassen manier een resultaat over de streep te trekken.”

Of Club Brugge in de zogenaamde groep des doods dan ook een ‘silent killer' kan worden? “Laat ons hopen, maar dat is te vroeg om te zeggen”, blijft Vanaken nuchter. “Binnen twee weken trekken we naar Leipzig, dat zal weer een andere wedstrijd dan gisteren worden. We zullen het match per match wel bekijken, maar met deze scherpte en mentaliteit kunnen we ver geraken.”

Onder de indruk van de wereldsterren bij de tegenstander zijn en waren Vanaken en co alleszins niet, ook niet als ze Messi, Neymar en Mbappé heten: “Op het veld ben je daar niet zo veel mee bezig. Maar je weet dat als zij aan de bal komen, er altijd iets kan gebeuren en ze de wedstrijd kunnen bepalen. Er wordt nu gezegd dat ze gisteren niet hun beste vorm haalden, maar dat had ook met onze scherpte te maken. We hebben het collectief goed afgestopt.”

Vanaken had het ook nog even over zijn eigen vorm, alvorens vooruit te blikken naar de wedstrijd in Charleroi van zaterdag. “Ik heb sinds het begin van het seizoen een goed niveau te pakken en heb het gevoel dat ik week na week nog beter word. Die matchen bij de Rode Duivels hebben me ook goed gedaan”, klinkt het. “Tegen Charleroi wordt het weer een heel andere wedstrijd. In de eigen competitie moeten we meer zelf het spel maken, terwijl PSG gisteren veel meer de bal had dan wij. Maar als we competitiewedstrijden met dezelfde motivatie en scherpte aanvatten als een Champions League-wedstrijd, kunnen we er zo ook veel winnen.”

Volledig scherm Hans Vanaken en Neymar. © Photo News