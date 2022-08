Hans Vanaken droomt steeds nadrukkelijker van West Ham, vandaag nieuwe gesprekken: “Dit is misschien mijn laatste kans”

De tweevoudige laureaat van de Gouden Schoen, gisterenmiddag rond half vier, voor de camera’s van Eleven Sports. “Hier is al heel goed over nagedacht. Door mij. Door iedereen. Nu het juiste zeggen, is nog moeilijk. Omdat er nog veel besproken moet worden. Maar misschien is dit mijn laatste kans en wil ik dit doen.”

Tifo

‘Bluvn Hans, ni goan’. De tifo die de Club-fans uitrolden in Jan Breydel; liet weinig aan de verbeelding over. Zij willen koste wat het kost dat hun boegbeeld in Brugge blijft. “De tifo was duidelijk”, vertelde Vanaken himself er over. “Het respect van de supporters naar mij toe is even groot als mijn respect naar hen toe. Wat ze doen is fantastisch, daar zijn geen woorden voor.” Hoefkens: “De fans laten blijken hoe groot hun respect voor Hans is. Logisch na wat hij hier al bewezen heeft”, aldus de T1.