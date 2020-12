Hans Vanaken blijft 4 matchen geschorst: “Respect voor scheidsrechters dient centraal te staan”

Het Disciplinair Comité volgde bijna volledig de argumentatie van bondsprocureur Ebe Verhaegen. Wat de fout op Eupen-verdediger Andreas Beck en de daaropvolgende rode kaart betreft, wijst Poncelet erop dat Vanaken de fysieke integriteit wel degelijk in gevaar bracht. “De fout werd weliswaar begaan zonder de intentie te kwetsen en in een poging om de bal te spelen”, klinkt het in het vonnis. “Maar een bestraffing voor een brutale fout, zoals omschreven in de indicatieve tabel, vereist geen opzettelijk element. Door zijn studs op de enkel van de Beck te plaatsen, kon diens fysieke integriteit in gevaar worden gebracht. Zelfs een overtreding met lichte intensiteit kan zware gevolgen hebben, dus dat geldt niet als een verzachtende omstandigheid.”

Het Disciplinair Comité houdt wel rekening met andere verzachtende omstandigheden, die eerder ook benoemd werden door de bondsprocureur. “Ik ben verplicht de indicatieve tabel te volgen. Die schrijft voor dit soort fouten eigenlijk drie speeldagen schorsing voor”, sprak Verhaegen dinsdag ter zitting. “Maar door de specifieke omstandigheden in deze zaak paste ik een dubbele correctie toe om slechts twee speeldagen te vorderen.” De verzachtende omstandigheden waarmee ook Poncelet rekening hield zijn de afwezigheid van disciplinaire antecedenten, de onvermijdbare aard van de overtreding en de poging van Vanaken om zijn voet terug te trekken. “Het Disciplinair Comité is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden een effectieve schorsing van twee wedstrijden en een boete van 2.000 euro passend is”, luidt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook voor zijn uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Verboomen en zijn team (“k*trefs”, “onnozelaars”, “k*tregels”) stond Vanaken terecht. De middenvelder van Club Brugge ontkende die woorden niet, pleitte er schuldig voor en bood ook zijn verontschuldigen aan. “Dergelijke beledigingen kunnen absoluut niet worden getolereerd, ook niet wanneer zij het gevolg zijn van frustratie, boosheid of een andere emotie. Respect voor de scheidsrechters dient centraal te staan. Het (prof)voetbal heeft een publiek karakter en dus hebben profvoetballers een voorbeeldfunctie, vooral ten aanzien van de jeugd”, schreef Poncelet, die opnieuw de vordering van het Bondsparket bevestigde en dus twee speeldagen schorsing oplegde voor de beledigingen.

VIDEO. Herbekijk de bewuste fase waarbij Vanaken rood kreeg:

Vanaken verdedigde zich gisteren nochtans volop in de virtuele zitting van het Disciplinair Comité. “Ik denk dat elke voetballer een voorbeeldfunctie heeft en we moeten ons proberen te gedragen, maar soms kan het even te veel zijn en heb je jezelf niet onder controle. Jammer genoeg is dat gebeurd. Ik denk dat ik 132 matchen gespeeld heb zonder ooit agressief te zijn geweest. Daar ben ik een voorbeeld in. Die tien seconden mogen en zullen mijn imago niet schaden.”

Daarnaast gaf Vanaken ook zijn versie van de feiten. “Een ziekenhuisbal van Ricca belandt fiftyfifty bij mij en ik steek mijn voet uit om die bal als eerste aan te tikken. Beck zet de sliding aan, maar wanneer ik voel dat ik hem raak, wil ik mijn voet terugtrekken. Ik kom echter een honderdste van een seconde te laat, maar ik heb nooit de intentie gehad om Beck te kwetsten.”

“Verboomen zei dan dat hij me rood moest geven. Dat zadelde me met een gevoel van ongeloof op. Ik vond het geel waard. De VAR bevestigde het rood, waarna het gescheld niet correct was van mij. Ik wil me hier nog eens verontschuldigen bij Verboomen en de vierde ref. Maar zo’n fout kan gebeuren op een veld, dit was geen rood voor mij. Maar met de huidige regels... Daarom was ik zo kwaad en uitte ik me te gefrustreerd.”

Het waren woorden die duidelijk geen indruk maakten op het Disciplinair Comité. Vanaken moet vier matchen aan de kant blijven. Club Brugge mist haar tweevoudig Gouden Schoen zo tegen STVV, Beerschot, Oostende en in de topper tegen Racing Genk. Club kan wel nog in beroep gaan bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red.) tegen Vanakens straf. Indien het dat doet, wordt de zaak dinsdag behandeld.

Bekijk ook: Club betwist 4 speeldagen schorsing Vanaken