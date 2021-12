Hans Vanaken (29) klaar voor alles-of-nietsmatch in Parijs: “Álles is mogelijk”

Vergeet Seraing, want daar is de Champions League opnieuw. Morgen al vertrekt Club Brugge richting Parijs, waar enkel een absolute stunt blauw-zwart in Europa kan houden. De landskampioen moet beter doen dan Leipzig - zelfs een overwinning zou op papier niet voldoende kunnen zijn. Om maar te zeggen hoe gering de kansen van Club zijn - eigenlijk heeft de buitenwereld zich al lang neergelegd bij een lente zonder Europees voetbal voor de Bruggelingen. En toch gelooft Vanaken, die tot dusver drie keer scoorde in de Champions League, in een stunt. Zoals het een sterkhouder betaamt.

“Wij gaan naar Parijs om daar iets te halen. Het is moeilijk inschatten hoe zij erin zullen staan. Enerzijds zijn ze reeds gekwalificeerd en hebben ze niets meer te winnen. Anderzijds zullen ze ongetwijfeld iets willen goedmaken na dat gelijkspel hier bij ons op speeldag 1. Of ze revanchegevoelens koesteren? Dat weet ik niet. Misschien leeft bij hen wel het gevoel dat ze de puntjes op de i willen zetten (grijnst). Nadat wij een punt gepakt hebben tegen hun en zij misschien de indruk kregen dat wij ons beter voelden dan hen. We zullen het zien.”

Blauw-zwart kan niet alleen uit die heenwedstrijd moed putten, ze hadden in 2019 ook altijd een resultaat moeten halen in Parijs. Toen liet Vanaken zich diep in de wedstrijd bij een 1-0-achterstand een strafschop ontnemen door Diagne, die miste: “Het kon 1-1 zijn… en daar moeten we ons evenzeer aan optrekken. Het bewijst dat alles mogelijk is, zolang je er maar in gelooft. Als we zonder geloof vertrekken, dan wordt het niets. We nemen de resultaten van de matchen van de afgelopen week mee naar daar en dan zien we het wel.”

Vanaken stapt met goeie moed op het vliegtuig, maar ook met oog voor de tekortkomingen van Club, dat na zaterdag nu 20 tegengoals slikte in één maand tijd: “Door die tegengoals hebben we het onszelf opnieuw moeilijk gemaakt”, zuchtte Vanaken. “Eén diepe bal over de defensie en ze stonden meteen vrij voor doel. Dit terwijl we de match aan de rust al hadden moeten dooddoen. In beide boxen moet het efficiënter.” En dus: “Soms is het zaak om iets lager te gaan spelen. Om terug te zakken met het oog op resultaat. Tegen Seraing verwacht men van ons dominant te zijn, tegen PSG ligt dat anders. We zullen evenwel niet met tien in onze eigen baklijn gaan spelen. De visie moet er áltijd zijn. We gaan naar Parijs om ook zélf te voetballen, anders riskeren we er afgeslacht te worden.”

