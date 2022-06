Guilian Preud’homme wordt CEO bij Club NXT en Club YLA

Het gen meegekregen van papa Michel - de legendarische ex- doelman en coach. Zelf koos hij in eerste instantie niet voor een carrière in het voetbal. Hij probeerde het even als voetballer bij Twente toen zijn papa er coach was, maar stopte nadien. “Ik deed het op wilskracht, niet zozeer op talent.”

Zijn liefde voor de Bruggelingen is algemeen bekend. Een vonk die oversloeg in de jaren dat zijn papa trainer was op Jan Breydel. “Ik zal nooit een slecht woord zeggen over Club Brugge”, aldus Guilian Preud’homme in een interview uit 2018. “Never, never never. Ik heb vriendschappen opgebouwd, ben mee gegroeid met de club. Het was moeilijk om er weg te gaan. We maakten zoveel mooie momenten mee - dat schept een band.”