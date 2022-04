Good vibes only: Club Brugge wil goeie flow niet verspelen tegen KV Mechelen

VoetbalDe focus ligt zondag op andere velden, toch is Mechelen thuis voor Club Brugge “hét allerbelangrijkste”. Of hoe blauw-zwart haar momentum vlak voor het échte werk niet goedkoop te grabbel wil gooien.

Flashback naar 17 maart 2019. Ivan Leko en Club Brugge snakken naar de play-offs, Moeskroen thuis op speeldag 30 pakken ze tussendoor wel nog even mee. Om 19.45u prijkt een 1-2-eindstand op de scoreborden in de hoeken van Jan Breydel… en bedraagt de achterstand op KRC Genk plots zeven punten. Weg goeie flow na wat vlak voor de apotheose van de competitie een overbodig tussendoortje leek - de afloop van die play-offs is gekend.

Net dat scenario wil Club Brugge, momenteel vijf punten minder dan Union, ten zeerste vermijden. Met 21 op 21 en gemiddeld meer dan drie gemaakte goals ligt het blauw-zwarte schip op titelkoers. Klaar om de strijd met revelatie Union aan te gaan. Alleen mag Mechelen zondag geen spelbreker zijn: “Ik wil het niet over de play-offs hebben”, joeg Schreuder zich vrijdagmiddag een beetje op. “Zondag is het allerbelangrijkste.”

De bekeruitschakeling tegen AA Gent weggedacht is Club sinds begin februari op dreef. Dik twee maanden zonder puntenverlies in de competitie en niet de minste onrust in de rangen. “We zijn geen praatgroep, maar iedereen denkt aan het team. Hoe Ruud er mee omgaat, is bewonderenswaardig. Geldt ook voor Bas (Dost, red.) en Balanta.” Club wil de goeie vibes aan boord houden: “De resultaten zijn daar bepalend in, maar het gaat over positivisme. Een gevoel. De basis daarvoor is op dag één in Spanje gelegd. Ik heb mijn eigen kop gevolgd, mijn eigen ding gedaan.”

“En natuurlijk willen we de achterstand niet nog groter zien worden”, beseft Schreuder tezelfdertijd dat elk punt straks telt. Maar na de vele ups and downs voor februari wil blauw-zwart niet opnieuw in het sukkelstraatje belanden. “Volgend weekend wil ik liefst een wedstrijd spelen. Dat is goed om de focus erbij te houden.”

In de veronderstelling dat Union Beerschot opzij zet, gaat het zondag voor Club Brugge over veel meer dan drie punten of anderhalf punt. “Ik heb niet het gevoel dat mijn spelers verder kijken. Deze week ging het enkel over KV Mechelen.” ‘That winning feeling’ willen ze in Brugge zo lang mogelijk vasthouden. Het liefst tot diep in de play-offs.

