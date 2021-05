Goed onderhandeld van Mignolet en Vormer: titelpremie voor Club-spelers een pak meer dan vorig seizoen

Club Brugge Opluchting overheerst bij Club na late gelijkma­ker: “En toch moeten we eens babbelen”

3 mei 'A sigh of relief' - Club Brugge had zichzelf bijna in nesten gewerkt. “Ik begrijp dat sommigen dat punt vierden, maar toch moeten we eens babbelen”, besefte Ruud Vormer.