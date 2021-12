Globetrotter en Gouden Schoen-winnaar Paul Okon opnieuw thuis in Brugge: “Hans, daag jezelf uit en ga naar het buitenland”

Brugge Die Scone. Een kwarteeuw nadat-ie er als Gouden Schoen richting Rome vertrok, is Paul Okon terug. Na omzwervingen in Engeland en Australië vond de charismatische libero van weleer er onderdak met zijn vrouw Yamaira en hun vier zonen. Paul Junior (16), Gianluca (12), Alessandro (9) en Davide (7) - één voor één ondergebracht in de academie van Club: “Dat was doorslaggevend in onze beslissing om hier te komen wonen”. De Australiër baat sinds kort vol enthousiasme een Italiaanse speciaalzaak uit langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries, op een boogscheut van Olympia. In ‘Cuore di Puglia’ bruist het van de ‘allegria’ wanneer de nog steeds charmante Okon ons verwelkomt. ‘Every inch a gentleman’: “We konden in Australië blijven of voor Italië kiezen, maar hier voelen we ons écht thuis. Sinds mijn zestiende ben ik in Brugge opgegroeid - de meesten van mijn vrienden wonen hier. Als pakweg Franky Van der Elst hier ’s morgens de deur openzwaait (straalt)… Net voor dát soort dingetjes ben ik teruggekeerd”.