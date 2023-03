Gesprekken met Schreuder verlopen moeizaam, Club denkt steeds meer aan interne oplossing

KIJK. Scott Parker geïsoleerd op luchthaven in Lissabon

Ondertussen is Club volop werk aan het maken van de opvolging. Alfred Schreuder (50) is daarbij een concrete piste, maar met zekerheid stellen dat híj Parker zal vervangen, is té voorbarig. Schreuder - die Club vorig jaar na een knappe inhaalrace nog kampioen wist te maken - dringt dit keer namelijk aan op een langdurige overeenkomst. Terwijl blauw-zwart liever niet opnieuw een contract aanbiedt tot pakweg 2025, zoals het bij Parker deed. Het maakt dat de gesprekken met Schreuder moeizaam verlopen.

Bijstand van Preud'homme?

Club blijft in tussentijd de piste bewandelen om de oplossing intern te zoeken. Met assistent Rik De Mil beschikt het over iemand die het huis goed kent, en met Nicky Hayen (coach van Club NXT en ex-Waasland Beveren) over een trainer met ervaring in de Jupiler Pro League. Hayen doet het dit seizoen uitstekend in ‘1B’, waarin de jeugd van Club zich onlangs wist te plaatsen voor de promotie play-offs. Daarbij zou het de bedoeling zijn dat hij wordt bijgestaan door mensen met de nodige knowhow en ervaring. Zoals een Michel Preud’homme, bijvoorbeeld. Maar de vraag is of hij daar voor openstaat. Preud’homme vertoeft tegenwordig vaak in Tenerife, waar hij van het leven ná het voetbal geniet.