Geplaagde Hoefkens na nieuw puntenverlies: “Niemand heeft uitgesproken dat enkel winst vandaag volstond”

JUPILER PRO LEAGUENa het nieuwe puntenverlies tegen OH Leuven zouden de dagen van Carl Hoefkens wel eens geteld kunnen zijn. De coach van Club lijkt er zich alleszins niet heel druk om te maken. “Als er een mindere periode is, ben ik blij om alles op mij te nemen.”

Een overwegend positieve en optimistische Hoefkens verscheen op de persconferentie. “We verdienden om te winnen”, vond de coach. “De reactie van mijn spelers was positief. Ik ben tevreden over wat ze hebben laten zien. Maar als je de kansen krijgt, moet je ze afmaken. Simon heeft quasi geen bal moeten pakken, maar je weet dat er altijd één kans kan volgen. Door die late gelijkmaker lijkt het nu alsof alles slecht was.”

Want, zo benadrukte Hoefkens, de Club-spelers wilden er alles aan doen om een resultaat over de streep te trekken. “Noa Lang wilde absoluut deze wedstrijd spelen, op de bank zitten met een blessure. Hans Vanaken kreeg had tijdens de rust een injectie nodig in zijn grote teen en speelde de tweede helft met grote pijn. Dat zijn dingen die je wil zien bij Club en als coach. Dat zijn waardemeters om de volgende stap te zetten als club en als ploeg.”

Volledig scherm Carl Hoefkens. © BELGA

Maar of die volgende stap met Hoefkens aan het roer zal zijn, daar sprak de coach zich niet over uit. “Mijn lot ligt in de handen van andere mensen. Dat is het harde aan coach zijn, maar normaal in de huidige voetbalwereld. Daar moet ik in meegaan. Niemand heeft trouwens uitgesproken dat enkel winst vandaag volstond. Dat is meer uitgespeeld door de media om de druk op deze match op te voeren.”

Hoefkens benadrukte ook nog dat Club enkele maanden geleden nog “op de top van de wereld stond.” “Alles maakt deel uit van een visie die we willen neerzetten. Mijn volgende doel is om Europees verder succes te boeken. Als het goed gaat, is dat het werk van iedereen. En als er een mindere periode is, ben ik blij om alles op mij te nemen.”

Volledig scherm © Photo News

Vanaken: “Door resultaat lijkt het alsof we niet alles gegeven hebben”

Vanaken vond dat Club het, ondanks het puntenverlies, niet zo slecht gedaan had tegen OHL. “Dit was een match die we op mentaliteit moesten winnen. We hebben alles gegeven, dat is wat de fans willen en kan ons niet verweten worden. Maar het resultaat valt uiteindelijk weer tegen en lijkt het alsof we niet alles gegeven hebben, terwijl dat wel zo was.”

“We moesten natuurlijk wel meer gebruik maken van onze mogelijkheden. In de periode die we doormaken, moesten we altijd de 2-0 maken. Dan was de match afgelopen. We hebben altijd de controle behouden, maar op het einde maakt één ongelukkige fase het verschil.”

De fans van Club Brugge lieten zich na het laatste fluitsignaal ook gelden met een striemend fluitconcert. Vanaken: “Ik hoop dat ze ons blijven steunen. We moeten hier samen uit geraken, maar het is aan ons om de knop om te draaien en na Nieuwjaar de ‘No sweat, no glory’-mentaliteit uit te dragen.”

Volledig scherm Hans Vanaken. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

KIJK. Onze man op Jan Breydel zag een ontspannen Hoefkens, die steun kreeg van enkele supporters